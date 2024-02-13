Ученые разрабатывают рецепты натуральной косметики на основе продуктов пчеловодства

Ученые института биологии и биотехнологии ВятГУ разработали технологию получения скраба и крема с биологически активным ингредиентом природного происхождения.

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Это пчелиный подмор - ценный биологический продукт, содержащий сложный набор противовоспалительных, иммуномодулирующих, антибактериальных и прочих полезных веществ. В настоящее время степень использования пчелиного подмора в промышленности очень низкая.

В парфюмерно-косметической отрасли пчелиный подмор может являться источником биологически активных ингредиентов, оказывающих положительное воздействие на кожу, слизистые оболочки и т.д. А также за счет особых механических свойств главного компонента – хитина, подмор может быть источником абразивных ингредиентов, обеспечивающих мягкий массаж тканей, механическое удаление с поверхности кожи сальных выделений, загрязнений, ороговевших клеток, пота и т.д. в составе очищающих косметических средств (скрабов).

Для полноценного использования пчелиного подмора было чрезвычайно важно повысить биодоступность компонентов, входящих в его состав,

- рассказала директор Института биологии и биотехнологии Екатерина Мартинсон,

Тело пчелы имеет сложное строение с неоднородным распределением веществ, поэтому важно использовать технологии подготовки сырья, которые позволяют достичь необходимых физиологических и механических свойств.

Ученые ВятГУ впервые в качестве эксперимента применили роторно-пульсационные аппараты для оценки возможности использования продуктов из пчелиного подмора для производства косметических средств в промышленных масштабах. И получили отличные результаты: исследователи выделили два ингредиента, один из которых с высокой растворимостью - для крема, второй – нерастворимый, для абразивного ингредиента скраба. В лабораториях университета была изготовлена опытная партия этих ингредиентов. Образцы крема и скраба протестированы на добровольцах из числа студентов и сотрудников ВятГУ.

Исследование подтвердило, что полученные ингредиенты соответствуют заданным физико-техническим характеристикам и потребительским требованиям: имеют увлажняющее, восстанавливающее (жидкая фракция) и абразивное (твердая фракция) действия и пригодны к использованию в производстве косметических средств,

- рассказала заведующая лабораторией кафедры биотехнологии Вера Мокрецова.

Участники назвали крем приятным, пористым, легким, оценили увлажняющий эффект на кожу рук сразу после первого применения крема. Более 50% добровольцев указали в своих анкетах, что кожа стала мягкой, нежной и гладкой. А 10% испытуемых отметили, что у них прекратились признаки шелушения и сухости кожи. Побочных эффектов в виде раздражений, аллергических реакций и иных негативных проявлений выявлено не было.