Дом моды Valentin Yudashkin продолжает отшивать одежду только в России

"Сейчас тренды на народные ремесла, использование всего русского в коллекциях. Мы это используем уже 35 лет. Мы давно рынке. Представляли Россию везде: в Париже, Милане, в Америке. Нас знали как русский бренд. Мы всегда старались транслировать, что все сделано в России, у нас все производство, все цеха только в России. Больше нигде не отшиваем. Мы используем только русские руки", - отметила Юдашкина на полях Международной выставки-форума "Россия".