Галина Юдашкина рассказала, что одежду бренда Valentin Yudashkin производят только в РФ
Дом моды Valentin Yudashkin продолжает отшивать одежду только в России, используя национальные мотивы в коллекциях уже 35 лет, рассказала креативный директор Дома моды Галина Юдашкина.
"Сейчас тренды на народные ремесла, использование всего русского в коллекциях. Мы это используем уже 35 лет. Мы давно рынке. Представляли Россию везде: в Париже, Милане, в Америке. Нас знали как русский бренд. Мы всегда старались транслировать, что все сделано в России, у нас все производство, все цеха только в России. Больше нигде не отшиваем. Мы используем только русские руки", - отметила Юдашкина на полях Международной выставки-форума "Россия".
Креативный директор добавила, что российский бренд сейчас также представлен в Дубае, подчеркнув при этом, что все вещи по-прежнему производятся в России.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.