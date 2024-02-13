Жена Бибера сменила имидж и вышла в свет в трендовом образе

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер сменила имидж и вышла в свет в трендовом образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

27-летняя манекенщица с супругом посетили финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги. Звезда появилась на мероприятии в наряде жены мафиози, состоящем из леопардовой шубы, джинсов, белой классической футболки и красных туфель-лодочек. При этом знаменитость сменила цвет волос, покрасившись в более темный оттенок.

Свой образ Бибер дополнила солнцезащитными очками и серебристым колье. В свою очередь ее избранник надел коричневую рубашку с принтом, темные джинсы, черную кожаную куртку и бордовые ботинки. В качестве аксессуаров он выбрал бейсболку и очки.