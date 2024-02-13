Разбираем гардероб без стилиста: три лайфхака для экономии времени и денег

Перед тем как приступить к разбору гардероба, важно понимать, к чему вы идете. Стилист Шанис Джонс рекомендует полистать журналы, соцсети и каталоги интернет-магазинов — не смотрите на стоимость, определитесь со стилем, который вам нравится, и тем, какой вам хочется быть.

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«Так легче понять, какая вещь не вписывается в тот образ, к которому вы стремитесь», — объяснила эксперт в беседе с The New York Times.

Само собой, если в шкафу накопилось много испорченной и не подходящей по размеру одежды, можно сперва отсеять откровенный хлам. Но не спешите сразу идти за покупками!

Чтобы заменить выбывшие из шкафа вещи действительно необходимыми, рекомендуют воздержаться от покупок в течении месяца. Так вы в меньшей степени будете подвержены эйфории, научитесь составлять комплекты из того, что уже имеете, и поймете, каких вещей не хватает. Составляйте список, подыскивайте варианты — успеете все как следует обдумать перед шопингом.

Не стоит забывать о еще одном важном лайфхаке: вещи должно быть видно. Если размер платяного шкафа не позволяет развесить их по плечикам как в магазине, соблюдайте принцип "прозрачности" хотя бы в процессе разбора – советует стилист из Лос-Анджелеса Челли Карлсон. Развешивайте или раскладывайте вещи по категориям.

“У вас может быть пять или шесть черных кофточек. О чем это вам говорит? Вам нужно перестать покупать черные кофточки”, – объясняет специалист.