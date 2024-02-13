Стилист Рогов назвал потрепанность и инфантильность главными модными трендами

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram назвал главные модные тренды в 2024 году.

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По словам эксперта, в данный период лидировать будут «потрепанность, инфантильность, вестерн и обилие украшений на сумках». В качестве иллюстрации к посту он продемонстрировал снимки с показа осенне-зимней коллекции американского бренда Coach.

Так, на размещенных кадрах манекенщики дефилировали в помятых пиджаках и пальто и с объемными сумками, украшенными многочисленными аксессуарами.