Модель Бьянка Цензори показала грудь в "голом" боди
Жена рэпера Канье Уэста, модель Бьянка Цензори, вышла на публику в откровенном образе. Видео опубликовано в Instagram. 29-летняя Бьянка Цензори посетила вечеринку, которая прошла после Супербоула — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги.
Жена Канье Уэста появилась на мероприятии в бежевом "голом" боди. Она отказалась от нижнего белья и показала обнаженные части своего тела. Модель сделала укладку с эффектом мокрых волос и нюдовый макияж. В январе прошлого года рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори организовали не имеющую юридической силы церемонию бракосочетания. Артист также познакомил свою возлюбленную с детьми. В июне девушку заметили держащейся за руки со старшей дочерью музыканта Норт на вечеринке, посвященной 46-летию Уэста.
В декабре 2023 года инсайдеры сообщили, что девушка хочет расстаться с рэпером, потому что он требует от нее "быть немой". В конце января журналисты рассказали, что Канье Уэст запретил жене пользоваться социальными сетями. Якобы таким образом рэпер пытается "защитить" Бьянку Цензори от негативных комментариев общественности.