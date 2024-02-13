Модель Бьянка Цензори показала грудь в "голом" боди

Жена Канье Уэста появилась на мероприятии в бежевом "голом" боди. Она отказалась от нижнего белья и показала обнаженные части своего тела. Модель сделала укладку с эффектом мокрых волос и нюдовый макияж. В январе прошлого года рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори организовали не имеющую юридической силы церемонию бракосочетания. Артист также познакомил свою возлюбленную с детьми. В июне девушку заметили держащейся за руки со старшей дочерью музыканта Норт на вечеринке, посвященной 46-летию Уэста.