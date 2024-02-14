Тест: Что вы знаете о Дне всех влюбленных?

Радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на исследование SuperJob вчера сообщила, что день святого Валентина теряет популярность в России. Праздновать собираются только 12% опрошенных, тогда как оставшиеся 78% даже не думают об этом.

Кроме того, лишь трое из 10 опрошенных мужчин (50% из них моложе 34 лет) собираются покупать цветы своим вторым половинкам в этот день. А вы собираетесь отмечать день святого Валентина? Давайте проверим, что вы знаете об этом празднике.