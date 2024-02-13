Блогер Лерчек раскрыла свой настоящий вес

Прошлый год супругам Чекалиным серьезно потрепал нервы. Неудивительно, что после пережитых проблем с налоговой и, как следствие, запрета на соцсети длиною в девять месяцев жизнь блогеров серьезно изменилась. Впрочем, судя по тому, как громко Лерчек и ее муж ворвались обратно в запрещенограм, все метаморфозы пошли им только на пользу.

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Сама Валерия, к примеру, чаще стала заниматься спортом, начала танцевать и, кажется, вдохновилась на ведение блога с новой силой. Однако без неприятностей не обошлось: из-за стресса Чекалина поправилась, о чем сама призналась в инстаграме*. Ее вес увеличился до 54 килограммов. Теперь Лерчек постепенно возвращается в форму: сейчас ей удалось избавиться почти от четырех лишних килограммов.

«Давно не взвешивалась. Давайте, как в старые-добрые времена, вместе узнаем вес. Итак... 50,4», — обратилась она к поклонникам в сторис.

Кстати, из-за нервного напряжения пострадала не только фигура девушки. Ранее она рассказывала, что на фоне стресса у нее началось серьезное выпадение волос. Чтобы предотвратить последствия проблем со здоровьем, Лерчек даже решилась на серьезные перемены во внешности и сделала короткую стрижку.