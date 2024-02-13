Зендея продолжает радовать космическими образами

Боже, как она хороша! Спустя три недели после завершения кутюрных показов в Париже, Зендея выбрала одно из самых популярных платьев для промо-тура второй части «Дюны». Но в чём загвоздка? Это один из самых сложных нарядов для носки.

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Актриса, которая уже не раз доказывала, что может справиться с любой задачей, которую ставит перед ней её «имидж-архитектор» Лоу Роуч, позировала на фоне Эйфелевой башни в скульптурном белом платье-бандо от Alaïa, которое стало настоящим подвигом в модной инженерии. Создавая его, как и все остальные вещи коллекции осень-зима 2024, из мериносовой шерсти на протяжении кропотливого годичного процесса, Питер Мулье вдохновлялся самой простой формой — кругом.

Зендея в платье-бандо от Alaïa в рамках промо-тура второй части Дюны в Париже, 2024

«Оно менее сексуализировано, но по-прежнему чувственно. Зендея — идеальная девушка для нового рассвета Alaïa, который, отдавая дань уважения Аззедину, решительно ведёт дом вперёд для таких клиентов, как она, которые стремятся к новизне», — сказал креативный директор, отбросив всё лишнее и углубившись в технику.

Скрытый и откровенный образ — это всё, что нужно для главной леди «Дюны», которая взяла за основу научно-фантастический эпос как платформу для демонстрации работы дизайнеров, мыслящих нестандартно. Британский брен Torishéju и Паоло Карзана уже получили одобрение звезды в этом году, а премьера в Великобритании состоится накануне Недели моды в Лондоне, и Роуч наверняка уже готовит смелый образ. Ждём с нетерпением!