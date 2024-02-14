Успеть за уикенд: пластика с вау-эффектом и короткой реабилитацией

Время ускоряется, и с каждым днем нужно успевать все больше. Это касается и сферы красоты. В последние годы даже появился термин «пластика выходного дня». Это манипуляции, которые можно сделать быстро, чтобы заметно преобразиться. Узнали, какие мини-операции и процедуры можно запланировать на выходные и получить вау-эффект у пластического хирурга Георгия Кабулова.

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Контурная пластика

Она включает в себя целый комплекс процедур, которые проводятся и по отдельности, и комбинируются. С помощью контурной пластики можно скорректировать асимметрию лица, убрать морщины, восполнить в нужных зонах утраченный объем или создать дополнительный, а также подтянуть кожу, сгладить шрамы и рубцы.

Во время процедуры можно сделать коррекцию носа, губ, лба, век, скул, носогубных складок. В зависимости от исходного состояния кожи и пожеланий пациента, врач подбирает параметры филлера ― вязкость, эластичность, упругость ― и определяет зоны коррекции.

Сначала кожу тщательно очищают, затем производят обезболивание местным анестезирующим препаратом. Затем вводится филлер в подкожную область, и в завершении процедуры повторно наносится анестетик.

Контурная пластика относится к малоинвазивным процедурам, поэтому уже через несколько дней можно возвращаться к привычной активной жизни. Отек и покраснение, возникающие в первые сутки, вскоре проходят. В некоторых случаях по индивидуальным показаниям или если корректировалось сразу несколько зон, реабилитация может длиться чуть дольше.

Безоперационная ринопластика

Сегодня существует целый ряд методов коррекции формы и объема носа, которые проводятся без разрезов. Рекомендуются тем, кто не готов ложиться под нож хирурга, но хочет эффект «пластики носа». Например, убрать горбинку, заострить или приподнять кончик носа, сделать спинку носа более ровной, сузить ноздри, а также скорректировать возрастные изменения или результат неудачной операции.

В зависимости от задачи, для безоперационной ринопластики применяют филлеры, инъекции ботулотоксина, липолитики и нитевой лифтинг. С их помощью можно убрать лишний объем, восполнить утраченный, убрать морщины, устранить птоз тканей, сделать нос более рельефным и сгладить небольшую горбинку.

Ключевое отличие безоперационной коррекции носа от классической (хирургической) ринопластики ― временный результат, он не сохраняется на всю жизнь. Поэтому, если полученный эффект не устроил или его не хочется поддерживать ― достаточно просто не проводить процедуру повторно, и нос вернется к естественному виду.

Безоперационная ринопластика ― это малотравматичная методика. Период реабилитации после нее довольно короткий и занимает всего несколько дней. Полное восстановление происходит за 7-10 дней.

Ультразвуковая подтяжка

Подтяжка на аппарате Ультраформер (ULTRAFORMER) оказывает эффект, сопоставимый с хирургической подтяжкой лица. При этом во время процедуры кожа никак не травмируется, видимых следов не остается, а признаки манипуляций (небольшая отечность, легкая болезненность и покраснение) проходят уже через два-три дня.

Такой результат достигается благодаря уникальным свойствам ультразвука. Он подается микросфокусированно и беспрерывно, достигая средних и глубоких кожных структур, но не затрагивая верхний слой кожи. То есть воздействие идет на том же уровне, на котором обычно работают пластические хирурги при круговой подтяжке лица.