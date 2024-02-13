Многослойная прозрачность и новое слово в офискоре: изучаем коллекцию Proenza Schouler

На протяжении 20 лет своей работы в индустрии моды Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес утвердили понимание того, что для них значит дом Proenza Schouler. И последнее шоу сезона осень-зима 2024 лишь укрепило их отношения. Команда соблюла все культурные коды, за которые аудитория и полюбила американский бренд. Это умеренная прозрачность, женственная многослойность, качественно отшитая одежда, акцент на деталях и сложные, а главное, фактурные вещи.

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Например, дизайнеры учат нас носить обтягивающие леггинсы с полупрозрачными юбками и платьями. А ещё делать ставку на образы в оттенках драгметаллов. Но на этом лёгкая оголённость не заканчивается — полупрозрачные лонгсливы носят прямо поверх белоснежных рубашек, а сумки держат под мышкой или строго параллельно полу. Выглядит строго, где-то по-офисному, но интересно.