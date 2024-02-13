Многослойная прозрачность и новое слово в офискоре: изучаем коллекцию Proenza Schouler сезона осень-зима 2024
На протяжении 20 лет своей работы в индустрии моды Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес утвердили понимание того, что для них значит дом Proenza Schouler. И последнее шоу сезона осень-зима 2024 лишь укрепило их отношения. Команда соблюла все культурные коды, за которые аудитория и полюбила американский бренд. Это умеренная прозрачность, женственная многослойность, качественно отшитая одежда, акцент на деталях и сложные, а главное, фактурные вещи.
Например, дизайнеры учат нас носить обтягивающие леггинсы с полупрозрачными юбками и платьями. А ещё делать ставку на образы в оттенках драгметаллов. Но на этом лёгкая оголённость не заканчивается — полупрозрачные лонгсливы носят прямо поверх белоснежных рубашек, а сумки держат под мышкой или строго параллельно полу. Выглядит строго, где-то по-офисному, но интересно.
Несмотря на страхи аудитории, дизайнеры смогли прочувствовать видение Хельмута Ланга намного ярче, чем нынешний креативный директор бренда Питер До. Линейка вышла немного сакральной, но очень чувственной. Мы влюбились в макси-платья тонкой вязки резкого красного, персикового цвета или нежного оттенка слоновой кости, которые усилили с помощью драпировки. Сами Эрнандес и Маккаллоу стремились добиться тишины, ощущения мира и спокойствия в этот сложный период. Как остаться в гармонии в столь неоднозначное время? Выбирайте лаконичные и понятные тренды!