Альтушки: от модного направления до мемов. Разбираемся в понятиях

С 2020 года в интернете регулярно встречается слово «альтушка». А в последнее время оно все чаще встречается в паре со «скуфами» и «Госуслугами». Разбираемся, откуда пошел мем, как он связан с подростковой модой и TikTok, а также при чем тут российский государственный портал.

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Стиль альтушек: как он зародился и что из себя представляет

Чтобы разобраться, что значит «альтушка», нужно обратиться к истории субкультур и подростковой моды. Пренебрежительный термин происходит от англоязычного слова alt (или alternative — «альтернативный»). Фактически альт не является самостоятельной субкультурой. Это собирательное понятие, объединяющее разные неформальные стили: готику, эмо, панк, гранж и другие.

Альтернативный стиль возник как ответ на мейнстрим, коммерческие тренды и fast fashion. Так что альтом можно назвать любое направление, противостоящее заурядности и «серой массе»: от современных пользователей соцсетей до, например, хиппи и битников. Но в нынешнем понимании стиль альтушек возник в 2020–2021 годах и стал популярным благодаря TikTok.

Стиль альт распространяется на оба пола, но большинством его представителей являются именно девушки. Наиболее частыми элементами «альтернативного» образа являются обилие аксессуаров (заколок, чокеров, цепей, колец), массивная обувь (в том числе на высокой платформе), клетчатые принты, сочетание укороченной одежды с кроем оверсайз (например, мини-юбки и объемного рваного свитера). Образ дополняется значками, английскими булавками, брелками. Небрежность гранжа сочетается с «детскими» аксессуарами: самодельными бусами из бисера, украшениями с персонажами мультфильмов (чаще всего — «Хэллоу Китти и ее друзей») или аниме.

Важным элементом «альтернативного» стиля является макияж: длинные акцентные стрелки, накладные ресницы, рисунки (сердечки или звездочки на щеках), темно-красная, коричневая или черная помада. Волосы представителей альта выкрашены в черный или, напротив, неестественные цвета: розовый, зеленый, красный и так далее. Нередко встречаются мелирование или окрашивание «сплит».

Откуда пошли мемы с альтушками

Альт задумывался как протестное направление, основной идеей которого является самовыражение. Однако с популяризацией стиля в соцсетях он превратился в очередное модное направление со строгими «канонами». Так появилось пренебрежительное слово «альтушка». Им называют девушек, которые в погоне за модой выглядят на одно лицо, заимствуют интересы из трендов, приписывают себе психические заболевания и нарочито пытаются быть «не как все».

Отсюда и появились мемы с альтушками. Они высмеивают «позеров», их стереотипные образы и вызывающее поведение. В число популярных мемов входит фраза «Эй, тянка, шаришь за альт?» из завирусившегося видео, в котором школьница в черно-белом гриме спорит с пожилой женщиной из-за оценок.

Как связаны скуф и альтушка

Относительно свежим является мем «альтушка с „Госуслуг“». Его суть состоит в том, что на портале госуслуг якобы появилась (или должна появиться) функция, позволяющая любому мужчине заказать девушку-альтушку для романтических и/или интимных отношений. Мем распространился настолько, что в интернете появились гайды по «оформлению» альтушек на «Госуслугах». А в будущем даже планируется тематическая видеоигра.

Шутки про «альтушек с „Госуслуг“» идут рука об руку с мемами про скуфов и альтушек. Скуфами в Сети называют стереотипных мужчин за тридцать, которых отличают неухоженность, низкая зарплата, консервативные взгляды и вредные привычки вроде алкоголизма.

Мем про скуфов и альтушек стал популярным вместе с картинками, на которых неопрятные мужчины стоят рядом с юными девушками-неформалками. Картинки сопровождаются подписями, что молодых спутниц мужчины оформили на госпортале. Сейчас в Сети можно найти целые тематические паблики с мемами про альтушек, видео, музыкальные треки и не только.