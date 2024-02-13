Сексуальный красный и дерзкая фуксия: идеи маникюра на весну 2024

Уже совсем скоро растает снег и проснется не только природа, но и желание стать более яркой. Сочные цвета в маникюре будут отличным решением, именно поэтому мы поговорили с Оксаной Сыченко, топовым нейл-мастером, которая подсказала нам, какие цвета будут актуальными в нейл-дизайне уже совсем скоро.

© unsplash

Аквамарин

Цвет, настраивающий на лето, но кто нам запретит использовать его уже весной? Оксана: «В последние пару недель я все чаще слышу от клиенток запрос на этот оттенок. Он невероятно крутой и освежающий. Кстати, его можно использовать как базу практически под любой дизайн».

Изумруд

А этот цвет обожает хозяин года Дракон. Наш эксперт рекомендует выбирать насыщенный оттенок зеленого. «С этим цветом шикарно смотрятся как втирка, так и матовая графика на контрасте. Но я советую все же использовать минимум дизайна в этом цвете — изумрудный монохром на средней длине смотрится очень дорого», — комментирует Оксана.

Алая классика

Когда не знаешь, какой цвет выбрать, всегда останавливайся на классическом красном. По крайне мере, в это уверен наш нейл-мастер. «Этот цвет подходит под любой дресс-код, он акцентный и не требует особого дизайна. Я рекомендую выбирать сочные оттенки красного для ногтей средней длины в мягком квадрате — это самый тренд», — говорит наш эксперт.

Сочный розовый