Женщина купила роскошную обувь в бутике и возмутилась неожиданной находкой

«Посмотрите на пыльник — он даже близко не похож на оригинальный. При этом сама коробка настоящая. Продавцы предположили, что предыдущий клиент просто вернул в ней фейковую обувь под видом настоящей, а продали пару мне», — подчеркнула расстроенная автор поста.