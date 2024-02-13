Модный в 2010-х годах фасон топа вновь стал трендом
Модный в 2010-х годах фасон топа вновь стал трендом в 2024 году. Соответствующий материал приводит Vogue.
Речь идет о модели с баской — пришитой по линии пояса широкой оборкой. Предметы гардероба с данным элементом появились в коллекциях таких брендов, как Balmain, Chanel, Khaite и Tove. Среди них — держащие форму фактурные изделия, вещи с рюшами и золотистым металлическим декором.
Также, согласно данным онлайн-платформы для поиска модной и бьюти-продукции Stylight покупателями, количество поисковых запросов с указанным топом увеличилось на 19 процентов с начала текущего года.
Ранее в феврале сообщалось, что брюки капри, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в этом сезоне.
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