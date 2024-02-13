Стилист рассказал, как покорить мужчину на свидании в День всех влюбленных

В День святого Валентина ни в коем случае нельзя слишком сильно наряжаться. Лучше избегать белых нарядов, дабы не спугнуть мужчину, если вы только начинаете выстраивать свои отношения. Кто-то может расценить это, как намек на замужество. Стоит выбирать наряд, опираясь на вкус своего мужчины. Наверняка есть образы, которые он чаще всего хвалил. Кому-то нравятся закрытые наряды, а кому-то более откровенные, например, с короткой юбкой или глубоким декольте, — подчеркнул стилист.