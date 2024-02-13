Стилист рассказал, как покорить мужчину на свидании в День всех влюбленных
Российский стилист Владислав Лисовец заявил, что в День всех влюбленных не стоит выбирать слишком нарядные образы для свидания. В беседе с NEWS.ru он отметил, что необходимо выбирать наряд, ориентируясь на вкусы своего партнера, но в то же время не нужно забывать о собственном комфорте.
В День святого Валентина ни в коем случае нельзя слишком сильно наряжаться. Лучше избегать белых нарядов, дабы не спугнуть мужчину, если вы только начинаете выстраивать свои отношения. Кто-то может расценить это, как намек на замужество. Стоит выбирать наряд, опираясь на вкус своего мужчины. Наверняка есть образы, которые он чаще всего хвалил. Кому-то нравятся закрытые наряды, а кому-то более откровенные, например, с короткой юбкой или глубоким декольте, — подчеркнул стилист.
Собеседник добавил, что эти предпочтения стоит учитывать, и при этом не забывать о себе. Лисовец подчеркнул, что также важно пребывать в хорошем настроении, улыбка и умение себя подать сделают девушку самой обаятельной.
Любая женщина в этот день должна чувствовать себя комфортно и уверенно. Я бы посоветовал также отказаться от красного тотал-лука и блесток. И не забывайте обыгрывать свой наряд прекрасным настроением. Улыбка и умение себя подать сделает вас самой обаятельной, — заключил эксперт.
Ранее флорист Дарья Старостина посоветовала мужчинам на День всех влюбленных подарить второй половинке букет в коробке или в корзине. Специалист подчеркнула, что главное, чтобы композиция сочеталась и не выглядела вульгарно или вычурно.