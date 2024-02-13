Россиянкам назвали способы скрыть седину с помощью окрашивания

Эксперт по колористике и стилист Максим Майер назвал россиянкам способы скрыть седину с помощью окрашивания. Его комментарий публикует Pravda.Ru.

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По словам специалиста, справиться с указанной проблемой помогут такие техники, как мелирование и балаяж. Также он порекомендовал подбирать близкий к естественному цвету тон красителя при небольшом количестве седых волос и светлый оттенок при их преобладании.

Кроме того, в данном случае получится сделать окрашивание в яркие цвета без предварительного осветления, отметил собеседник издания.