Назван самый модный цвет одежды на весну 2024 года. Соответствующий материал приводит Vogue.

Лидировать в грядущем теплом сезоне будут наряды оливково-зеленого цвета, которые многие бренды включили в свои коллекции. Так, JW Anderson представил тренч данного оттенка, Acne Studios — актуальные в настоящее время трусы-шорты и жакет, а Bottega Veneta — топ с юбкой длины миди.

В свою очередь, фэшн-редакторы также предлагают носить прямые джинсы с завышенной талией указанного тона, облегающие макси-платья и лонгсливы из жатой ткани.