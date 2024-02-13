«Бабушкины» трусы назвали новым трендом у молодежи

Производители женского нижнего белья зафиксировали высокий спрос на "бабушкины" трусы. Об этом сообщает New York Post.
По мнению экспертов, представители поколения Z и миллениалы (поколение Y) решили отказаться от неудобных стрингов.
«В сезон Дня святого Валентина покупатели обычно приобретают более откровенные вещи. Но в этом году мы видим, что продажи стрингов немного снизились по сравнению с прошлым годом», — отметили они.
Эксперты рассказали, что популярность "бабушкиных" трусов выросла благодаря их безопасности и удобству. Врачи отмечают, что стринги провоцируют инфекции мочевыводящих путей и бактериальный вагиноз. Они также опросили представительниц поколений.
«Ненавижу стринги. Я надеваю уютную обувь, когда выхожу на улицу в модном наряде, а уютное нижнее белье я ношу каждый день», — рассказала одна из респонденток, 24-летняя Накья Джой из Калифорнии.
Год назад самым трендовыми моделями нижнего белья были названы лаконичные простые полуспортивные комплекты с мягкой чашкой на косточке или резинке.