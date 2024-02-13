Свежо и молодо: 5 приемов макияжа японок
Макияж японских девушек поражает своей контрастностью — светлая "фарфоровая" кожа, яркие алые губы и тёмные ресницы.
Но именно такой макияж позволяет японкам выглядеть свежо и молодо. И женщина в 40 лет может визуально не отличаться от 20-летней девушки. В чём секрет?
Многоэтапное очищение
Кожа японок выглядит идеально ровной и чистой, поскольку они уделяют много внимания очищению, используя для этого сразу несколько средств — и гидрофильное масло, и мицеллярную воду, и пенку для умывания. Чистоте, как и совершенству, нет предела.
Праймеры для лица
Праймеры не только подготавливают лицо к макияжу, но и выравнивают рельеф кожи, сглаживают поры и заполняют мелкие морщинки. Важно учесть то, что праймер должен отвечать потребностям кожи: для жирной — матирующий, для сухой — увлажняющий.
Перламутровые тени
И только они! Японки не используют матовые тени, а наносят на всё подвижное веко перламутровые, нюдовых оттенков. А нижнее веко слегка обозначают карандашом. Такой макияж делает глаза большими и будто бы немного распухшими, что в Японии ассоциируется с детской непорочностью и наивностью.
Накладные ресницы
Жительницы Японии очень любят увеличивать объём ресниц при помощи накладных, даже если это смотрится немного искусственно. Пушистые реснички тоже ассоциируются у них с детскостью. Если вам не по душе накладные ресницы, вы можете заменить их двумя-тремя слоями качественной туши.
"Зацелованные губы" губы
Этот приём очень популярен в Японии. Для эффекта зацелованных губ понадобится помада (или блеск) нюдового оттенка. Можно нанести средство слегка небрежно — либо только на серединку губ, либо слегка размазав. Это сделает губки объёмными и влажными, как у подростка.
Словом, макияж японок подразумевает непременный акцент на юность, нежность и чистоту. Естественные тона и чистая кожа делают образ свежее.