Чаще всего на День всех влюбленных дарят цветы и украшения

Влюбленные по всему миру 14 февраля отмечают День святого Валентина, сообщает РИА Новости. В России обычно любимым дарят цветы, украшения и шоколад, говорят аналитики «МТС Банка» и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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Один из главных традиционных символов праздника – красная роза или букет цветов, спрос на них перед 14 февраля ежегодно увеличивается в два раза по сравнению со средним значением января. Также в качестве подарка россияне выбирают украшения: интерес к ним растет перед праздником на 18%. В этом году эти подарки обойдутся в среднем в 1478 рублей и 8894 рубля соответственно.

Количество транзакций в книжных магазинах на покупку книг, открыток и валентинок в преддверии праздника влюбленных обычно увеличивается на 14%, фотосессии покупают на треть чаще. На эти презенты в этом году придется в среднем потратить соответственно 580 и 2070 рублей. В этом году популярность остальных подарков только возросла: цветочные букеты покупают на 16% чаще, шоколад — на 6%, ювелирные украшения — на 8%, а парфюм — на 8%.