В России растет спрос на мужскую косметологию

За последние три года количество московских мужчин, прибегающих к уколам ботокса, выросло на 70%, сообщил телеграм-канал Mash. В январе опубликовано совместное исследование МТС-Банка и маркетплейса услуг YouDo.com: в первые три недели этого года мужчины интересовались косметологией чаще женщин: 53% мужских заказов против 48% женских, и это не шутка.

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Что происходит? Откуда этот тренд?

"Я считаю, нынешний бум косметологии, в том числе среди мужчин, это попытка не только продлить молодость, но и победить смерть, - рассуждает новосибирский психолог Екатерина Дударева. - О бессмертии мы мечтаем втайне даже от самих себя, боимся смерти и боремся со страхом - с помощью красоты. Отсюда же, кстати, и огромная популярность биохакинга, оздоровления и прочего. Здесь, как правило, нет даже сексуальной подоплеки. Трудно заподозрить в желании нравиться кому-то полностью состоявшегося в жизни мужчину - и тем не менее он с помощью косметологов и хирургов в свои 70 превращается в человека без возраста".

"Наше общество стратифицировано, то есть явно разделено на группы, - выдвигает свою версию доктор социологических наук Надежда Вавилина. - Посмотрим на верхушку среднего класса, высокообразованных, с солидными доходами: они как близнецы-братья. Одинаковые костюмы, галстуки, прически, ухоженные руки, ногти. В этой группе есть стандарт - ухоженность. И еще один стандарт - не отличаться от других представителей этой группы. И они не отличаются. И ходят к косметологам - положение обязывает к омоложению".

"Главное - побаловать себя любимого, - не соглашается новосибирский психолог Дмитрий Дьячков. - Такая модель поведения характерна для многих мужчин, живущих в крупных городах. Чем баловать - да пусть и пластической операцией! Если все остальное уже испробовано. Но я бы не стал это как-то драматизировать, мужчины остаются мужчинами".

А вот кто пока наслаждается мужским вниманием, так это занятые в бьюти-индустрии. Врач-косметолог из подмосковного Пушкино Юлия Горелова рассказала "РГ", что к ней на уход за лицом приходят много мужчин, причем разных возрастов - от 20 до 60 лет, но молодые чаще.

"Приятно, что они так же ухаживают за собой, как и женщины. Записываются на разные процедуры: чистки, пилинги, массаж лица. Есть и те, кто ходит постоянно".

В Новосибирске каждый пятый клиент косметологических клиник - мужчина.

"Среди наших клиентов мужчин 15%, - рассказывает хозяйка нижегородского салона красоты Екатерина Шлыкова. -Заходить к нам они начали года полтора-два назад. Но сегодня мы уже можем нарисовать портрет среднестатистического клиента: старше 30, хорошо одет, работает с людьми, выбирает пилочный неаппаратный маникюр без покрытия. Педикюр делают тоже, но реже. Мне кажется, когда человек хочет выглядеть хорошо и ухоженно, это нормально. Причем неважно, какого он пола и возраста. Никакого стеснения мужчины не испытывают. Только однажды клиент попросил обслужить его в отдельном кабинете. У нас есть такой, там проходит учеба, и мы, конечно, пошли ему навстречу. А вообще мужчины - более требовательные клиенты, они чувствительны к каким-то неприятным ощущениям и требуют весьма деликатного подхода".

В отделение косметологии крупного медицинского центра Ижевска мужчины тоже приходят достаточно часто, но, главное, регулярно. Здесь есть постоянные клиенты, для которых уход за лицом - такая же обычная вещь, как посещение стоматолога или спортзала. В основном это те, кому за 40.

Наш клиент старше 30 лет, хорошо одет, работает с людьми. Обычно выбирает пилочный маникюр без покрытия. Педикюр делают тоже, но реже

- Это забота о здоровье, желание как можно дольше оставаться в хорошей физической форме, а лицо - тоже мышцы, они должны быть в тонусе, как мышцы пресса или бицепсы, - говорит администратор клиники Анастасия Шершевская. - Наши мужчины предпочитают наиболее безболезненные процедуры, выбирают по большей части аппаратную косметологию, массажи. Хорошо идет фотодинамическая терапия, SMAS-лифтинг. Главное, чтобы было максимально комфортно и не оставалось следов от инъекций. Хотя делают, конечно, и уколы ботулотоксинами, которые в народе называют ботоксом, и биоревитализацию, но такие процедуры предпочитают обычно проводить, например, в отпуске, чтоб никто не догадался. Было несколько случаев блефаропластики - убирали нависшее веко. Липосакцией тоже уже никого не удивишь - один из клиентов серьезно похудел, а спрятать лишнюю кожу с помощью массажа не получилось.

Между прочим, часто мужей в салоны красоты приводят жены. Просят привести супруга в порядок. Жена в один кабинет, муж - в другой. Косметологи считают - вот настоящая любовь и забота.

Кстати, мужская косметология набирает обороты не только в России. По статистике ASPS, еще в 2010 году мужчины обращались к косметологам на 29% реже, чем женщины, а в 2021 году соотношение приблизилось к 50%. В топ-5 стран, где мужчины посещают салоны красоты, помимо США вошли Бразилия, Япония, Италия и Мексика. На них приходится 41,4% мировых косметических процедур. За ними следуют Россия, Индия, Турция, Германия и Франция.

Один вопрос

Вы сами или ваши друзья пользуются услугами косметолога и были бы рады подарочному сертификату в салон красоты?

Алексей Слепцов, генеральный директор, 52 года:

- Я был бы рад подарочному сертификату. Так как с кожей у меня проблема, а там, возможно, или помогут, или что-то посоветуют.

Дмитрий, блогер, 54 года:

- Для меня и моих знакомых ботокс - история с другой планеты.

Роман, матрос рыболовного траулера, 33 года:

- Я не из тех, кому это нужно. Иди в спортзал, питайся правильно, и все будет хорошо.

Павел Кулеш, травматолог-ортопед, 44 года:

- Красота - удел женщины. Мужчине достаточно быть чуть красивее обезьяны.

Михаил Шепелев, топ-менеджер, 52 года:

- Издеваетесь? Нет, конечно!

На кого равняться