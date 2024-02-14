Дочь Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде для журнала

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенных образах для журнала WSJ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном фото 22-летняя манекенщица предстала в золотистой майке и черных трусах от бикини, приспустив с бедер спортивные штаны. На другом снимке девушка продемонстрировала фигуру в черном бюстгальтере от купальника и кожаных брюках с вырезами по бокам.

Кроме того, она примерила пиджак на голое тело и прозрачную футболку, сквозь которую была видна грудь. К данным образам модель подобрала кожаные черные сапоги в ковбойском стиле и плавки в черных и белых цветах.