Названы идеальные места для свиданий в Москве

В столичных дворцах бракосочетания провели опрос среди молодоженов о самом романтичном месте для признания в любви, идеальной локации для свиданий и о том, как долго пара готовилась к свадьбе. В опросе приняли участие свыше 200 пар молодоженов.

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Выяснилось, что 20% пар считают парки Москвы идеальным местом для признания в любви. У 30% респондентов в столичных парках прошло первое свидание.

"Более 12,5% опрошенных считают самым романтичным местом для признания в любви башни делового центра "Москва-Сити", и еще около 10% посчитали, что красиво признаться в любви можно на набережных Москвы-реки и на Живописном и Парящем мосту", - рассказала Светлана Уханева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

Рейтинг мест для первого свидания возглавили парки столицы: парк Горького, парк Зарядье, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", парк Кузьминки, Лианозовский парк. Среди иных популярных мест для первого свидания молодожены выделили кафе, кинотеатры, каток, теплоход, театр, Красную площадь, Останкинскую телебашню, улицы Старый и Новый Арбат, Воробьевы горы, "Остров Мечты", Патриаршие пруды.

Многие локации подходят не только для первого свидания или признания в любви, но и для официальной регистрации брака в Москве. Так, торжественные церемонии бракосочетания проходят музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", в башне Око и Федерация "Москвы-Сити", на речном трамвайчике "Рэдиссон Ройал" во время мини-круиза по Москве-реке, на Московской канатной дороге с видом на панораму города, в Останкинской телебашне и других локациях города.

Самые популярные месяцы для знакомств - май, июль, август и ноябрь. В эти месяцы познакомились 40% опрошенных пар. Около 60% молодоженов до регистрации брака смогли хорошо узнать друг друга, поскольку встречались от одного года до трех лет. Для многих временной период знакомства не имеет никакого значения, поскольку у них ощущение, что они знают друга друга всю жизнь.

Признаться в любви своей второй половинке около 30% респондентов предпочли в домашней уютной атмосфере. Среди иных романтичных мест для признания в любви - автомобиль, аэропорт, вокзал, каток, кафе, горы, море, смотровые площадки, социальные сети. Около 40% молодоженов признались, что обручальные кольца выбрали в течение одного дня, у многих этот процесс занял от 5 минут до часа.