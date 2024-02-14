Как преобразить волосы с помощью имбирного масла

Имбирный корень с его пряным ароматом и жгучим вкусом — кладезь полезных веществ. Эфирное имбирное масло хорошо известно своими стимулирующими, обеззараживающими и тонизирующими свойствами.

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Проявляются они, в том числе, и в уходе за волосами.

Как действует на волосы имбирная эфироль?

Сырой имбирный корень и эфир из него богаты минералами и витаминами (A, С, B1, B2), жирными и аминокислотами, включая незаменимые. Также он содержит ряд особых веществ, в том числе, различные терпены (цитраль, линалоол, бисаболен, камфен, цинеол, и т. д.), гингерол и цингиберен.

Все эти вещества делают натуральную имбирную эссенцию эффективным средством для домашнего ухода за волосами, которое стимулирует рост волос и локальное кровообращение, улучшает снабжение кожи и волосяных луковиц питательными веществами и кислородом, оздоравливает кожу головы и волосы изнутри, снижает жирность кожи и дольше сохраняет локоны чистыми, а также усиливает блеск прядей.

Кому можно и кому нельзя пользоваться эфиром имбиря?

медленный рост волос или их чрезмерное выпадение,посечённые кончики,перхоть, особенно — жирная себорея,зуд и шелушения кожи головы,тусклость и ломкость прядей, потеря природного блеска,избыток или, наоборот, недостаток себума,ослабление или повреждение волос из-за неправильного ухода или частых экспериментов с причёской. Начнём с показаний к применению эфирного масла имбиря. К ним относятся:

Несмотря на всю пользу имбирного эфира, есть несколько категорий людей, которым запрещено применять это средство.

беременность и лактация,

повышенная температура тела,

гипертония,

эпилепсия,

аллергия и индивидуальная непереносимость. Основные противопоказания:

Пользуемся имбирным маслом правильно!

Даже при отсутствии противопоказаний, использовать эфирное масло имбиря нужно предельно аккуратно, придерживаясь ряда правил.

Прежде всего, если вы ни разу не пользовались маслом имбирного корня, смешайте несколько его капель с любым жирным маслом и нанесите на запястье или внутреннюю сторону локтя. Если за сутки на обработанном участке не появилось признаков раздражения (сыпь, зуд, покраснение, жжение), можно использовать эфир наружно, не превышая безопасных дозировок.

Перед нанесением на кожу и волосы эфир всегда необходимо разбавлять в жирном или базовом масле (на 50 мл базы 5 капель эссенции). В чистом виде наносить эфироль на кожу нельзя, чтобы не получить раздражение или химический ожог.

Домашние маски с имбирным эфиром наносятся на чуть влажные пряди и кожу головы. Мыть голову перед процедурой нет необходимости, как и чересчур интенсивно втирать смесь в кожу. Для воздействия достаточно 20-40 минут. Если оставить состав дольше, это может негативно сказаться на локонах. Они могут потускнеть ещё сильнее, стать непослушными и жёсткими. Повысить эффективность ухода можно, если надеть на время процедуры на голову шапочку для душа, а поверх неё повязать тёплый шарф или плотное полотенце.

В процессе воздействия смеси возможно чувство лёгкого покалывания или жжения. Но буквально через несколько минут оно должно смениться ощущением мягкого тепла. Если этого не происходит и дискомфорт усиливается, немедленно смойте маску большим количеством воды с шампунем.

В самом конце процедуры вымытые локоны желательно ополоснуть раствором лимонного сока (кислоты) с водой или травяным отваром.

Рекомендованная частота лечебных масок с имбирным маслом — 2-3 раза в неделю. Для закрепления достигнутого результата и профилактики можно сократить число сеансов до 1 раза в 7 дней. Оптимальная длительность курса имбирных масок для волос — от 10 до 12 сеансов. До следующего курса после завершения предыдущего необходимо выждать минимум пару месяцев.

Если нет возможности купить высококачественную натуральную эфироль имбиря, можно дома приготовить самостоятельно масляный настой имбирного корня по следующему рецепту: 1. Сырой корень имбиря очистить от кожицы и измельчить. 2. Высыпать нарезанное сырьё в керамическую или стеклянную посуду. 3. Налить туда же растительное (оливковое, подсолнечное, рапсовое) масло, чтобы жидкость полностью покрыла кусочки имбиря и герметично закрыть крышкой. 4. Поставить ёмкость в тёмное тёплое место на 14 дней. Через две недели будет готов мацерат или масляная вытяжка из корня имбиря. Такое средство не требуется дополнительно разбавлять жирными маслами перед нанесением на волосы и кожу. Можно использовать это домашнее масло как маску для волос или массажную смесь.

Рецепты масок для волос с имбирём

Готовить косметические маски для кожи головы и локонов с имбирным эфиром очень просто. Предлагаем рецепты для решения популярных проблем с причёской и регулярного ухода за разными типами волос.

Яично-медовая от посечённых концов

Ингредиенты:

кефир — 50 мл,

желток куриного яйца — 1 шт.,

лимонный сок — 20 мл,

мёд — 30 г,

эфир имбиря – 8 капель.

Инструкция: сначала взбиваем мёд с желтком и кефиром, в конце добавляем эссенцию и сок, размешиваем до однородности. Обработать смесью влажные локоны и выдержать около 40 минут. Процедура интенсивно оздоравливает и восстанавливает пряди по всей длине, обладает укрепляющим эффектом и служит профилактикой секущихся концов.

С алоэ и лимоном против перхоти

Ингредиенты:

масло льняное — 50 мл,

лимонный сок — 10 мл,

сок алоэ вера — 20 мл,

имбирная эссенция – 6 капель.

Инструкция: соединить соки с льняной базой, ввести эфир, тщательно размешать и обработать сначала кожу головы, а затем волосы по всей длине, оставить на 30 минут.

Маска по этому рецепту помогает справиться с перхотью, снизить шелушение, зуд и раздражение.

Перцовая для стимуляции роста

Ингредиенты:

масло кунжута и масло репейника — по 30 мл,

кайенский перец — 10 г,

крупная соль — 20 г,

эфироль имбирного корня – 8 капель.

Инструкция: соединить репейное масло с кунжутным, добавить перец и соль, влить эссенцию имбиря, тщательно размешать. Составом обработать корни и пряди по всей длине, оставить на 20-25 минут.

Маска укрепляет корни, оздоравливает структуру волос, стимулирует их быстрый рост.

Эфирная от выпадения

Ингредиенты:

эфир имбиря — 5 капель,

эфир ромашки — 3 капли,

масло оливковое — 50 мл.

Инструкция: в чуть подогретое масло оливы ввести эфироли и размешать. Маской обработать пряди и выждать полчаса.

Процедура усиливает приток крови и питательных элементов к корням волос, замедляет выпадение.

Для сухого типа волос

Ингредиенты:

масло амлы — 15 мл,

мёд — 30 г,

сметана — 50 г,

имбирный эфир – 7 капель.

Инструкция: мёд смешать со сметаной и амлой, влить эфироль и размешать до однородности. Нанести сначала на корни, а потом на локоны. Оставить смесь на 30 минут.

Состав увлажняет локоны изнутри, укрепляет, делает сильными и блестящими.

Винная от повышенной жирности

Ингредиенты:

овсяная мука — 30 г,

сухое красное вино — 50 мл,

эфир имбиря — 5 капель,

эфир пачули — 3 капли.

Инструкция: смешать овсяную муку с вином, влить эссенции, размешивать до однородного состояния. Готовую смесь распределить по смоченным водой волосам, подождать 40 минут.

Маска глубоко очищает кожу и волосы, снижает активность сальных желез, дольше сохраняет локоны чистыми и свежими.