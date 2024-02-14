Визажист назвала самую популярную ошибку в макияже — она прибавит вам 10 лет
Всего одна ошибка в макияже визуально вас состарит: особенно важно ее избегать после 30 лет.
«Нравится нам это или нет, но с возрастом кожа под глазами становится более хрупкой и начинает покрываться мелкими морщинками», — объяснила инфлюенсер из Канады Рэйлин Реймер в TikTok.
Мама троих детей регулярно делится полезными советами, в том числе по макияжу.
Эксперт предостерегла от нанесения пудры в области глаз — такой макияж подчеркнет морщины и заставит вас выглядеть старше.
«Если мы используем пудру под глазами, то получается, что она на самом деле не маскирует, а подчеркивает все тонкие морщинки», — объяснила Рэйлин.
В качестве альтернативы блогер предложила аккуратно наносить спрей для фиксации макияжа с помощью спонжа и тут же продемонстрировала результат на видео. Разница очевидна. Комментаторам идея понравилась.