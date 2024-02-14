Как сочетать в одном образе золото и серебро

Сочетание золота и серебра в одном образе — давно не моветон, а оригинальный стилистический прием, который непременно нужно взять на вооружение. Как создать эффектный и запоминающийся образ, «Вечерней Москве» рассказал модельер и дизайнер Наз Маер.

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Ориентируйтесь на минимализм

Самым беспроигрышным способом создать эффектный лук с использованием золота и серебра является направленность на минимализм при выборе украшений. Вы точно не прогадаете, если отдадите предпочтение простым и лаконичным формам без дополнительного декора. Именно тогда подобранные кольца, серьги или цепочки выигрышно украсят образ.

Откажитесь от винтажа

Винтажные украшения выглядят довольно специфически и утяжеляют любой лук, поэтому с ними нужно быть осторожнее, даже если вы не планируете сочетать два разных металла друг с другом. С большой долей вероятности можно ошибиться и получить не самый удачный образ, поэтому, если вы не уверены в своих дизайнерских способностях, откажитесь от идеи миксовать золото и серебро в таком сложном стилистическом решении.

Используйте двухцветные украшения

Чтобы интересно разнообразить образ, используйте двухцветные украшения (золото и серебро). Этот прием является одним из самых трендовых и актуальных на данный момент. Включите в свой лук двухцветные серьги, которые станут тем самым объединяющим звеном, собирающим воедино остальные детали: цепочки, кольца, кулоны.

Выбирайте одну и ту же модель в золоте и серебре

Используйте распространенную хитрость, которая поможет удачно сочетать золото и серебро в образе: найдите одну и ту же модель, выполненную из обоих металлов. Сейчас многие дизайнеры выпускают подобные коллекции (особенно кольца и цепочки), ориентируясь на охвативший мир тренд, поэтому приобрести «двойное» украшение не составит труда.

Ищите объединяющие детали

Уместно смотрятся украшения, которые объединяет нечто общее: плетение, форма, одинаковые подвески и так далее. Такие детали сразу же создают единый стиль в образе, поэтому ни золото, ни серебро не перетягивают на себя все внимание, являя собой в тандеме идеально продуманное решение.

Следуйте правилу «простое и сложное»

При выборе золота и серебра в одном образе следуйте правилу «простое и сложное», что на практике означает следующее: сочетайте непростые по стилистике украшения с максимально лаконичными «соседями». Так вы не перегрузите свой аутфит и не испортите его обильным декорированием. Хотите надеть несколько браслетов из разных металлов? Тогда только один может быть замысловатым по дизайну, а второе украшение — минималистичное и без изысков.

Вводите третий металл