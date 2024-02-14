65-летняя Шэрон Стоун снялась без штанов для модного журнала

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для модного журнала InStyle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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65-летняя звезда «Основного инстинкта» предстала перед камерой в черном боди и белом плаще. При этом она позировала без штанов, прижав колени друг к другу. Кроме того, Стоун надела остроносые туфли серебристого цвета, оформленные ремешками с декоративными элементам на щиколотках.

Поклонники восхитились данной съемкой, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Такая привлекательная, как и всегда», «Вечно молодая», «Что за шикарная женщина!», «Королева», «Самая очаровательная», — высказывались они.