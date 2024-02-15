Эксперт Бирюкова дала несколько советов по уходу за кожей весной
Она назвала три этапа, которые придадут коже здоровый вид. В беседе с «Южный Федеральным» эксперт рассказала, что необходимо очищение, тонизирование и увлажнение. По словам Бирюковой, это необходимо повторять дважды в день.
Эксперт предупредила, что очищение отшелушивающими продуктами лучше делать на ночь, чтобы краснота, появившаяся на коже успела сойти.
Днем с помощью крема с SPF кожу нужно защищать от солнца. В городе вполне хватит SPF20-30, но для очень чувствительной кожи подойдет SPF50.
Заставить кожу сиять заставит витамин В3. «Подзарядку» кожа получит во время применения средств с антиоксидантами, витаминами Е и С.