Эксперт Бирюкова дала несколько советов по уходу за кожей весной

Она назвала три этапа, которые придадут коже здоровый вид. В беседе с «Южный Федеральным» эксперт рассказала, что необходимо очищение, тонизирование и увлажнение. По словам Бирюковой, это необходимо повторять дважды в день.

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Эксперт предупредила, что очищение отшелушивающими продуктами лучше делать на ночь, чтобы краснота, появившаяся на коже успела сойти.

Днем с помощью крема с SPF кожу нужно защищать от солнца. В городе вполне хватит SPF20-30, но для очень чувствительной кожи подойдет SPF50.