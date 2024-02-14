Блогерша Лерчек похудела после длительного стресса

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пожаловалась на набор веса из-за длительного стресса. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость призналась, что во время стресса поправилась до 54 килограммов. Однако, по словам инфлюэнсера, в последнее время она стала заниматься спортом и чаще танцевать, благодаря чему и сбросила вес. В связи с этим Лерчек раскрыла свой текущий вес — 50,4 килограмма.

«Давно не взвешивалась», — отметила она и показала свою фигуру на снимке в нижнем белье.

В январе Лерчек сменила имидж после возвращения в соцсети. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер сделала каре. В описании к публикации знаменитость призналась, что столкнулась с выпадением волос из-за стресса, поэтому и решилась на стрижку.