Найдена подходящая для свидания одежда в День всех влюбленных

«Стоит выбирать наряд, опираясь на вкус своего мужчины. Наверняка есть образы, которые он чаще всего хвалил. Кому-то нравятся закрытые наряды, а кому-то более откровенные, например с короткой юбкой или глубоким декольте», — отметил собеседник издания, также призвав женщин не забывать о собственном комфорте.