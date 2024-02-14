Тимоти Шаламе появился в серебряном нагруднике на премьере «Дюны 2»

Тимоти Шаламе точно может составить конкуренцию Зендее! По случаю премьеры «Дюны 2» в Париже, в понедельник вечером он появился на красной дорожке в серебряном нагруднике от Givenchy. На первый взгляд, актёр был одет в традиционный чёрный костюм с блестящей рубашкой, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что на нём вовсе не рубашка, а настоящие металлические доспехи.

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Изготовленное на заказ медное изделие было вдохновлено кутюрным образом Givenchy осень-зима 2018 года. Нагрудник сформирован, выкован и отполирован вручную парижскими мастерами и имитирует водолазку. Тимоти уложил свои фирменные кудри и дополнил образ чёрными солнцезащитными очками, кольцом и часами Cartier.

Конечно, актёру не чужды украшения от модного дома: в прошлом году на премьере фильма «Вонка» в Лондоне он надел ослепительное ожерелье из драгоценных камней, сделанное на заказ. Днём же актёр выбрал более скромный образ, надев коричневые кожаные брюки с простой чёрной водолазкой по случаю фотосессии с актёрами фильма.