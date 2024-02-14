Модные весенние куртки и жакеты: идеально подойдут для любой погоды

Вы думали, что вслед за пуховиками и пальто прямого силуэта этот тренд на оверсайз продолжится в куртках и жакетах для этой весны? А вот и нет, в этом сезоне даже вечная классика является переосмысленной и обновленной! Что будем носить этой весной?

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Байкерская куртка

Похоже, что байкерская куртка в последнее время претерпела изменения. Ушли в прошлое тяжелые пряжки и карманы, и вместо них мы имеем более шикарную, гладкую кожаную куртку 2.0.

«Вариант с воротником или без него идеально подходит для того, чтобы накинуть на милое платье, а также для сочетания с белой футболкой и джинсами. Элегантность в куртке без усилий», — говорит стилист Алина Лобанова.

Минималистичная куртка-бомбер

Как и кожаная куртка, бомбер был поднят на новую высоту просто за счет уменьшения количества деталей.

«Просто добавьте джинсы и кроссовки или лоферы и юбку-карандаш — и вуаля, ваша новая униформа выходного дня готова», — объясняет Алина.

Жакет из букле

Для тех, кто хочет выглядеть богато, изысканно, безупречно (или все вышеперечисленное), пиджак из букле заслуживает места в вашем гардеробе уже только за свою универсальность.

«В конце концов, этот приталенный жакет не зря считается одним из основных предметов французского гардероба, и если вы ищете вещь, которую можно носить на работу, ужин и вообще куда угодно — это оно», — утверждает Алина.

Пиджак в клетку

2024 год радует нас большим количеством клетчатых тканей. Этот узор — простой способ создать интересный образ в непринужденном ансамбле. Сочетать ее можно с чем угодно, главное, обращайте внимание на общую цветовую гамму образа.

Обрезанный тренч

Хотя традиционное миди верблюжьего цвета никогда не выйдет из моды, 2024 год подарил нам еще один вариант для теплой погоды — кроп-тренч.