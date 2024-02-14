Неуместная одежда после 35 лет: что носить?

Дизайнер одежды Аполлон Байгакофф назвал россиянкам неуместную после 35 лет одежду. Его комментарий публикует Marie Claire.

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Специалист призвал женщин данной возрастной категории отказаться от откровенных и провокационных нарядов. В их числе — прозрачные и кроп-топы, мини-юбки, блузы с декольте и открытой спиной, легинсы, шорты и туфли на высоких каблуках.

Также эксперт посоветовал исключить из гардероба рваные джинсы и одежду в рок-стиле. Кроме того, в список вошло сочетание черных и коричневых предметов гардероба и футболки с мультипликационными персонажами и надписями. Перечень пополнили цветные колготки и колготки с логотипами и туфли на массивной платформе и каблуках.