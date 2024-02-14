Шапку надень: стильные подарки для мужчины, знающего толк в моде

Все больше мужчин начинают уделять внимание грамотному составлению образа, что не может не радовать не только их женщин, но и стилистов. Стилист-имиджмейкер Ольга Мухина подсказывает, какие стильные аксессуары будут отличным подарком для мужчины, который всегда хочет быть в тренде.

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Часы

Совсем не обязательно приобретать в подарок люксовые модели, считает наш эксперт. Ольга:

«Для мужчин часы по большей части — практичный аксессуар, поэтому здесь важно сделать акцент на их качество, а не на цену».

Сегодня часовой рынок предлагает модели на любой вкус и кошелек, так что выбирайте среди проверенных брендов и, главное, учитывайте образ жизни и стиль человека, кому предназначен подарок. Не прогадаете.

Солнцезащитные очки

Кто сказал, что солнцезащитные очки — исключительно летний аксессуар? Для многих мужчин они давно стали элементом стиля. Стилист:

«Прелесть этого аксессуара в том, что под любую погоду и сезон можно подобрать свою модель и выглядеть просто сногсшибательно».

Проследите, каким оправам и цветам отдает предпочтение мужчина, и отправляйтесь в оптику.

Брендовая сумка

Для мужчин, которые часто находятся в пути по работе, отличным подарком будет качественная дорожная сумка.

«Если он обожает бренды, подарите модель популярной марки, которая станет его постоянным спутником в путешествии — как в командировку, так и на отдых».

Подарок не только приятный, но и практичный.

Шарф

Пока на улице держится крепкий минус, шарфы, шапки и перчатки будут прекрасным вариантом подарка. Если шапки предпочитают не все, то стильный шерстяной шарф или кожаные перчатки будут уместны всегда.