Как брить зону бикини, чтобы не было раздражения

Бритье зоны бикини нужно начинать со стрижки, если волос в этой зоне очень много, рассказали эксперты американского ретейлера нижнего белья Lounge Underwear. Эти и другие правила интимного бритья без раздражений на коже они перечислили для издания Mirror.

© Лента.ру

Стрижка небольшими ножницами, уточнили они, предотвратит забивание бритвы длинными волосками и уменьшит возможные болезненные ощущения при последующем бритье. Перед бритьем также нужно принять теплый душ.

«Пар от теплого душа откроет поры и смягчит волосяные луковицы», — объяснили эксперты.

Также, продолжили они, важно использовать настоящую пену для бритья вместо мыла, поскольку в специальных средствах содержатся защищающие кожу добавки — например, алоэ вера.

Кроме того, продолжили специалисты, бритва должны быть новой. Брить нужно медленно и аккуратно в направлении роста волос — это поможет избежать дискомфорта при их отрастании. После бритья, добавили эксперты, необходимо нанести специальный лосьон на кожу и помыть бритву, чтобы избавиться от оставшихся на ней волос.