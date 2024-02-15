Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в откровенном наряде

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фигуру в откровенном наряде в рекламе американского бренда Tiffany & Co.Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 35-летняя манекенщица позировала перед фотографом в красном комплекте нижнего белья с бюстгальтером в виде сердец и на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала частично обнаженное подтянутое тело.

Помимо этого, стилисты сделали «ангелу» Victoria's Secret укладку в виде легких локонов и яркий макияж с красной помадой. Образ модели дополняли массивные блестящие браслеты на запястьях.