«Сексуальная мистика» и кошки: что нужно знать о новом модном тренде
Мечтали стать женщиной-кошкой? Сейчас самое время, ведь это полноценный модный тренд, который уже затмил стиль «жены мафиози». Но шуба вам, возможно, еще пригодится.
«Когда я одеваюсь для вечерней прогулки по городу, я всегда стремлюсь воплотить ту смелую элегантность, ту сексуальную загадочность кошек, которые так привлекают людей, но в то же время требуют предоставить вам пространство, которого вы заслуживаете», — объяснила в беседе с New York Post Милан Уитон, модная инфлюенсер из Нью-Йорка.
Название модного течения звучит как lady cat, то есть «леди кошка». Соответствующий хештег набирает популярность в Тиктоке. К слову, актуальны не только образы с отсылкой к кошачьей грации и эстетике, растет интерес к кошкам как к питомцам. Они все чаще мелькают в рекламе. Одной и вовсе посчастливилось украсить человека года по версии Time — Тейлор Свифт.
Вероятно, тренд будет долгоиграющим, ведь у него нет строгих правил, которые делали бы его последовательниц едва отличными друг от друга. Наоборот, «леди-кошка» воспевает элегантность, холодное спокойствие, достоинство и индивидуальность.