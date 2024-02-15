Жемчуг и серебро: тренды маникюра весны 2024 для поклонниц «дорогих» образов

Мастер подсказывает идеи для нейл-дизайна.

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Выбор дизайна маникюра, который подойдет под любой образ и в любой ситуации — тот еще квест. Мы поговорили с Есенией Романовой, нейл-мастером, которая подсказала несколько отличных идей «дорогого» маникюра, если вам надоел френи и нюд.

Жемчужина на ногтях

«Свежая» идея для любительниц длинных ногтей. «Жемчужная втирка или покрытие с жемчужным финишем смотрится невероятно женственно и так по-весеннему», — комментирует наш эксперт. Идеальной формой для жемчужного маникюра будет миндаль или «балеринка».

Главное, чтобы вы не увлекались декором — сам перламутровый финиш является фишкой.

Серебряные ногти

Здесь речь идет о серебряных элементах в дизайне ногтей. Добиваться эффекта металлика или же активного серебряного шиммера не стоит. «Но и не нужно полностью отказываться от блеска — на нюдовую или нежно-розовую базу добавьте небольшие серебряные вкрапления. Розовый с серебром смотрится очень эффектно», — говорит Есения.

Матовый голубой

Сдержанный и припыленный голубой цвет смотрится невероятно благородно, считает нейл-мастер. Учитывая, что весной мы чаще отдаем предпочтение пастельным или просто ягодным оттенкам, голубой будет прекрасным разнообразием в вашей привычной палитре. Есения: «На коротком квадрате матовый голубой будет выглядеть невероятно стильно и дорого».

Глубокий зеленый