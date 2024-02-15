Эти натуральные масла сделают вашу кожу гладкой и сияющей

Если вы решили попробовать натуральные масла, то помните о нескольких нюансах. Если у вас прыщи на лице, то лучше не наносите масло на кожу лица, а используйте его для увлажнения тела. Также проконсультируйтесь с дерматологом по поводу того, подходит ли вам то или иное масло.

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Кокосовое масло. Оно содержит витамины Е и К, обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Но также это масло, как и масло какао, может вызвать прыщи. Лучше не мажьте им лицо, если у вас жирная или склонная к прыщам кожа.

Оливковое масло. Для достижения наилучшего эффекта выбирайте масло экстра-класса. Правда, такое масло может закупорить поры, поэтому его не стоит использовать при коже, склонной к появлению прыщей.

Подсолнечное масло. Оно широко доступно, богато витамином Е, легко впитывается в кожу.

Масло ши. Нерафинированное органическое масло ши можно сочетать с оливковым или кокосовым маслом. Это масло хорошо тем, что не вызывает аллергии.

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Масло жожоба. Оно не вызывает аллергии. Также учёные обнаружили, что масло жожоба, помимо других преимуществ для кожи, может оказывать противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Миндальное масло. В нём содержится большое количество таких полезных для здоровья веществ, как витамин Е, цинк, белки и калий. Однако это масло может вызвать аллергические реакции на чувствительной коже.

Масло виноградных косточек. Это масло обладает антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Масло семян шиповника. Вещества, входящие в состав этого масла, обеспечивают защиту от воспаления и окислительного стресса. Также оно показало многообещающие результаты при использовании для облегчения экземы.