Бородина показала фигуру в топе без нижнего белья

Телеведущая Ксения Бородина показала, как выглядит ее фигура в топе. Звезда выложила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 40-летняя Ксения Бородина позировала в сером топе без белья и широких джинсах. Телеведущая также надела черную повязку на голову. Знаменитость предстала без макияжа с патчами под глазами. Артистка была запечатлена в своей гардеробной.

12 февраля Ксения Бородина опубликовала фото в облегающем платье алого цвета с драпировкой, которое подчеркнуло ее фигуру. Она дополнила его туфлями на каблуках. Однако интернет-пользователи раскритиковали знаменитость из-за злоупотребления обработкой фотографий.

Ксения Бородина говорила, что много усилий вкладывает во внешний вид. По словам звезды, ради фигуры она готова заниматься спортом, следить за питанием и ограничивать свои «хотелки», но не собирается скрывать, как тяжело это дается. Несколько недель назад Ксения Бородина резко ответила хейтерам, которые критикуют ее тело.

«Вы считаете, что мне нужно оправдываться за свой вес? Вы определитесь, я жирная или слишком плоская. Вообще, все, кого беспокоит мой вес и моя фигура, подумайте, почему вас так волнует? Я вот за своими килограммами успеваю следить, но за чужими нет. А у вас откуда столько времени свободного?» — высказалась знаменитость в социальных сетях.