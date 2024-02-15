Джинсы в форме подковы назвали новым трендом 2024 года

«Джинсы-подковы кажутся немного скульптурными, но при этом могут выглядеть непринужденно и утонченно. Они отсылают нас к винтажному стилю, но при этом смотрятся современно. Когда мы впервые их показали в сети, то поняли, что у нас в руках бестселлер!» — заявила креативный директор марки Citizens Of Humanity Марианна Макдональд.