Названа модная замена классическим женским сапогам

По словам фэшн-редакторов, сейчас оказались актуальными предметы гардероба с люверсами. Данные изделия представили в своих весенне-летних коллекциях такие бренды, как Moschino, Prada или Jil Sander.

В то же время популярными стали сапоги, украшенные указанной фурнитурой, которые вышли за рамки принадлежности рок-эстетике. Так, подобную обувь продемонстрировала в том числе парижская марка All-In. Кроме того, ее включили в гардероб знаменитости, среди которых барбадосская певица Рианна. Звезда сочетала ее с черным кожаным плащом длины макси, топом с глубоким декольте и бейсболкой.