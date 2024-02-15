Кайли Дженнер снялась в шубе российского бренда

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимком в одежде российского бренда Nereja. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Знаменитость снялась в шубе из меха лисы, которую дизайнеры марки изготовили из винтажных меховых изделий. Стоимость предмета верхней одежды не уточняется. При этом стилистка предпринимательницы Макензи Грандкуист воссоздала образ, в котором модель Nereja позировала в лукбуке ретейлера.