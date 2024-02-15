Стилист дала советы, как сочетать пайетки и перья с обычной одеждой

Пайетки и перья можно активно использовать при создании повседневного образа, рассказала в беседе с изданием «Страсти» стилист-имиджмейкер и дизайнер Любовь Лебедева. По ее словам, эти аксессуары неплохо сочетаются с простыми вещами из базового гардероба.

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Эксперт пояснила, что пайетки будут выигрышно смотреться на вещах лаконичных моделей и простого кроя. Это может быть платье на бретелях, юбка-карандаш или очень строгое мини, а также топы и майки. Яркие пайеточные брюки можно сочетать с простым верхом, например свитером, худи, однотонной блузой или рубашкой.

Обратите внимание на цвет украшений. Выигрышно смотрятся сложные темные оттенки пайеток, например бронзовые или темно-золотистые. Остальные оттенки (цветные, серебристые) нужно добавлять в образ очень дозированно, — порекомендовала дизайнер.

Что касается перьев, то их можно использовать в качестве дополнительной отделки, но не основы, продолжила стилист. Например, хорошим решением будет офисное платье нейтрального оттенка с отделанными перьями рукавами или низом. Кофты и топы с перьями дополнят однотонные классические брюки или джинсы, перья при этом должны быть в тон низа. Также перья и вставки из них украсят пальто и шляпы. Кроме того, перья можно использовать в качестве аксессуаров. Сумки, ремни, заколки, боа с перьевой окантовкой или вставками отлично дополнят образ, резюмировала Лебедева.