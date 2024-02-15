О стиле Тейлор Свифт выйдет книга

Фанбаза Тейлор Свифт не перестаёт удивлять своей преданностью! Так, создательница одного из первых аккаунтов, посвящённых стилю певицы, Сара Чапелль занимается изданием полноценной книги, в которой можно будет вспомнить 200 самых знаковых образов красотки. Мы не только проследим путь мировой певицы в модном и музыкальных мирах, а ещё и сможем увидеть изменения её стиля. Выход авторского произведения состоится 8 октября.

Для автора эта книга стала продолжением её колоссальной работы над блогом о стиле иконы, который она начала вести ещё в далёком 2011 году. Творение Taylor Swift Style: Fashion Through the Eras подведёт итоги её многолетней работы и позволит нам взглянуть на прошлое. На страницах предстанут как запоминающиеся выходы, так и не самые известные.