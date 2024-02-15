Привет из прошлого: топ-3 зимних тренда Недели моды в Нью-Йорке

Сезон осень-зима 2024 на Неделе моды в Нью-Йорке официально стартовал 9 февраля. Образы, представленные на подиуме, продемонстрировали моду на смелость во внешнем самовыражении и окутали пространство тёплым флёром минувших эпох:

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Макияж в стиле гранж

Интенсивные линии подводки и тёмные тени, будто бы слегка "поплывшие" на веках от дождя или снега — тренд этого сезона. Такой макияж переносит в атмосферу 90-х, напоминая, что вашу дерзость и яркость по-прежнему ничто не ограничивает.

Гладкие причёски

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Речь идёт не только о различных заколках и бантах, с помощью которых можно прибрать волосы, но и, например, тесьме для греческих причёсок и даже... фольге. Да, ею украшают пучки, обхватывая их полоской из фольги или фиксируя оную прямо в волосах. Получается довольно необычно, но очень эстетично и стильно. Ещё один вариант — создание гладкой причёски при помощи фиксирующих средств.

Суперобъём

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