Привет из прошлого: топ-3 зимних тренда Недели моды в Нью-Йорке
Сезон осень-зима 2024 на Неделе моды в Нью-Йорке официально стартовал 9 февраля. Образы, представленные на подиуме, продемонстрировали моду на смелость во внешнем самовыражении и окутали пространство тёплым флёром минувших эпох:
Макияж в стиле гранж
Интенсивные линии подводки и тёмные тени, будто бы слегка "поплывшие" на веках от дождя или снега — тренд этого сезона. Такой макияж переносит в атмосферу 90-х, напоминая, что вашу дерзость и яркость по-прежнему ничто не ограничивает.
Гладкие причёски
Речь идёт не только о различных заколках и бантах, с помощью которых можно прибрать волосы, но и, например, тесьме для греческих причёсок и даже... фольге. Да, ею украшают пучки, обхватывая их полоской из фольги или фиксируя оную прямо в волосах. Получается довольно необычно, но очень эстетично и стильно. Ещё один вариант — создание гладкой причёски при помощи фиксирующих средств.
Суперобъём
Причёски а-ля 70-е, парики, начёсы — всё это вновь становится органичным. Как вариант, вы можете завить пряди при помощи утюжка для волос, а затем начесать их, попутно фиксируя лаком. Трендовая причёска готова!