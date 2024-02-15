Выпадение волос и дешевый вид: вот, что нужно знать перед окрашиванием в блонд
Красивый блонд моментально делает образ дорогим, но далеко не все женщины действительно понимают, с какими трудностями сталкиваются обладательницы светлых волос. О сложных моментах в жизни блондинок нам рассказала колорист Виктория Савина.
Окрашивание занимает много времени
Качественное осветление, тем более, если вы решились на сложную технику, займет как минимум пару часов в кресле профессионального мастера. Виктория: «Даже если вы натуральная русая, окрашивание эйртач может занять четыре часа, а если выходите из темного цвета — намного больше времени». Не каждая девушка готова тратить столько времени на бьюти-процедуру.
Качественный уход после
Забудьте про обычные шампуни и маски раз в месяц. Светлые окрашенные волосы требуют особого подхода — специальный шампунь, бальзам, маски, эмульсии, не говоря уже о посещении мастера, который должен проводить салонный уход, чтобы поддержать волосы в отличном состоянии. Наш эксперт рекомендует хорошо подумать — готовы ли вы постоянно вкладываться в дорогие уходовые средства?
Быть блондинкой дорого
Помимо ухода, о котором мы уже говорили, блонд требует регулярного посещения салона. Виктория: «Если вы ограничитесь одним окрашиванием, вы получите „плоский“, мертвый цвет. Такой блонд всегда дешевит. Необходимо посещать колориста и поддерживать форму стрижки, так как осветленные волосы быстрее истончаются».
За качественным блондом только в салон
Конечно, есть девушки, которые почти профессионально проводят самостоятельное окрашивание в один цвет, однако это, скорее, исключение, чем правило. Кроме того, длинные волосы невозможно хорошо осветлить самостоятельно. Виктория: «Экономить на салоне при окрашивании в блонд я не рекомендую. Если вы сожжете волосы агрессивным составом, они начнут выпадать клоками, восстановление займет годы. Стоит ли здоровье и ваша красота таких жертв?»