Выпадение волос и дешевый вид: вот, что нужно знать перед окрашиванием в блонд

Красивый блонд моментально делает образ дорогим, но далеко не все женщины действительно понимают, с какими трудностями сталкиваются обладательницы светлых волос. О сложных моментах в жизни блондинок нам рассказала колорист Виктория Савина.

© unsplash

Окрашивание занимает много времени

Качественное осветление, тем более, если вы решились на сложную технику, займет как минимум пару часов в кресле профессионального мастера. Виктория: «Даже если вы натуральная русая, окрашивание эйртач может занять четыре часа, а если выходите из темного цвета — намного больше времени». Не каждая девушка готова тратить столько времени на бьюти-процедуру.

Качественный уход после

Забудьте про обычные шампуни и маски раз в месяц. Светлые окрашенные волосы требуют особого подхода — специальный шампунь, бальзам, маски, эмульсии, не говоря уже о посещении мастера, который должен проводить салонный уход, чтобы поддержать волосы в отличном состоянии. Наш эксперт рекомендует хорошо подумать — готовы ли вы постоянно вкладываться в дорогие уходовые средства?

Быть блондинкой дорого

Помимо ухода, о котором мы уже говорили, блонд требует регулярного посещения салона. Виктория: «Если вы ограничитесь одним окрашиванием, вы получите „плоский“, мертвый цвет. Такой блонд всегда дешевит. Необходимо посещать колориста и поддерживать форму стрижки, так как осветленные волосы быстрее истончаются».

За качественным блондом только в салон