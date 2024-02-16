Айза раскрыла подробности десятой пластической операции

«Я сильно похудела, плюс все операции были [сделаны] до рождения Элвиса. Грудь уже не такая бодрая. На фоне подтянутого тела она выглядит не так весело, да и старые шрамы очень растянулись. Все женщины, которые разбираются в пластике, знают, что операцию на грудь сложно сделать один раз и на всю жизнь. Она вечно растягивается: то беременность, то кормление, то цикл. Это как маникюр: раз в 5-10 лет надо делать коррекцию», — призналась Айза Анохина.