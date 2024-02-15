Бомберы, пальто и другие тренды верхней одежды весной 2024 года

Весна на пороге, и наш гардероб нуждается в ревизии. Стилист Инга Алексеева рассказала WomanНit о самых актуальных вариантах верхней одежды весны 2024.

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Пальто прямого кроя

Нестареющая классика, которая спасет вас в любой ситуации. Наверное, нет лучшего варианта для создания «дорогого» образа. Стилист рекомендует сочетать прямую классику с приталенными платьями, юбками и пиджаками. «Оверсайз под такое пальто будет лишним. Кстати, можно „освежить“ классику и разбавить низ джинсами с высокой посадкой», — советует Инга.

Бомбер

Нет, сегодня бомбер выбирают не школьницы, а женщины, которые всегда в тренде. Количество моделей просто поражает. Инга советует остановиться на оверсайз, а вот с цветами можете не скромничать. «Весна 2024 позволяет играть с любым ярким цветом, особенно хорошо смотрится красный, фуксия и зеленый. Но еще лучше, если акцентными в бомбере будут только вставки», — комментирует наш эксперт.

Дубленки

Ранней весной еще рано думать о классическом пальто и тем более тренче, а потому дубленки врываются в чат. Стилист: «Свободная модель в черном или молочном цвете — ваш мастхэв в начале весны, пока еще лежит снег». Под нее легко надеть легкий джемпер или утеплиться свитером с воротником, главное, не выбирать слишком длинную вещь.

Кожаная куртка